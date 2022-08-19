Perinçek Rudaw TV’ye konuştu: Suriye Kürtlerinin statü elde etmesine karşı değiliz

Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Erbil merkezli Kürtçe yayın yapan Rudaw TV canlı yayınına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Muğla’dan online olarak yayına katılan Perinçek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşüp karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını, ancak ziyaret öncesi hükümetten de fikir alacaklarını söyledi. Perinçek, Suriye Kürtlerinin statü elde etmesine de karşı olmadıklarını vurguladı.

Özgür CEBE

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile AKP’den istifa ederek Vatan Partisine katılan Ethem Sancak ve parti genel sekreteri Özgür Bursalı’nın önümüzdeki günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yapacakları ziyarete ilişkin, Kürtçe yayın yapan Rudaw TV’de konuştu.

“DAVET, ESAD’IN KENDİSİNDEN GELDİ “

Daveti bizzat Beşar Esad’ın kendisinden aldıklarını ifade eden Perinçek, şunları söyledi:

“Şam’a bizi davet eden Sayın Cumhurbaşkanı Beşar Esad’dır. Onun da önümüzdeki zaman diliminde birtakım gezi ve görüşmeleri var.

O yüzden bizim takvimimizle onun takvimini onunla uydurmaya çalışıyoruz. Beşar Esad’la görüşeceğiz. Karşılıklı görüş alışverişi yapacağız.

Suriye’nin kuzeyinde hem PKK, YPG var hem de birtakım İslam adı altında sahte İslamcı terör örgütleri var.

Bu terör örgütlerinin temizlenmesi sayesinde misafirimiz olan Suriyeli vatandaşların tekrar dönmeleri için çözüm önerilerini tartışacağız.”

“BUNLAR SURİYE’Yİ BÖLEN ÖRGÜTLERDİR”

“YPG, PYD, PKK; bunlar aynı örgüt” diyen Perinçek şu ifadeleri kullandı:

“PKK Birleşmiş Milletler ve dünya tarafından ve en önemlisi Türkiye ve Kürt halkı tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. PYD ve YPG de tamamen PKK’nın kontrolünde olan örgütlerdir. Bunlar Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı olan ve Suriye’yi bölen örgütler.

En önemlisi de bunlar ABD emperyalizmi ve İsrail ile ilişkileri olan örgütlerdir. Dolayısıyla bölge halklarına ve bölge devletlerine karşılar.

Bu örgütler Kürt halkına ve geleceğine de çok büyük zarar veriyor. ABD’nin bölgedeki çıkarlarına hizmet eden örgütlerdir.

ABD kendisi bile bunlardan ‘Benim Kara Kuvvetim’ diye söz ediyor. ABD subayları bunları eğitiyorlar. Kürt halkı da dahil tüm halklar bunlardan zarar görüyor”

“SURİYE’YE GİDERKEN HÜKÜMETİN FİKİRLERİNİ ALACAĞIZ”

AKP hükümetinin Suriye ziyaretinden haberi olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Perinçek, “Hükümetin bilgisi var ama biz hükümetin yönettiği bir parti değiliz. Biz bağımsız, hükümetten emir almayan Vatan Partisiyiz. Kararlarımızı kendimiz veririz. 2 kez Suriye’yi ziyaret ettim. Ziyaretlerimde de hükümetten izin almış değilim. Bu sefer de hükümetten izin almadık. Suriye’ye giderken hükümetin fikirlerini alacağız.” cevabını verdi.

“TÜRK DE BİZİZ KÜRT DE BİZİZ; HEPİMİZ TÜRK MİLLETİYİZ”

“Suriye, Irak ve Türkiye Kürtleri bizim halkımız” diyen Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi halkımızı düşman görmüyoruz. Bizim programımızda şöyle diyor: Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Biz Kürt’ü kendimizden farklı görmüyoruz. Suriye Kürtleri konusu Suriye’nin kendi anayasasıyla kendi hukukuyla belirlenecek hususlar.

Suriye’ye herhangi bir şey dayatamayız. Türkiye’de çok insanımızın anası Kürt, babası Türk. Babası Kürt anası Kürt. Türkiye’de bir olmuşuz, bizi bölmenin bir manası yok. Türk kavramı farklı bir kavramdır. Irk değil, siyasi bir kavramdır.

Bir devlet içinde toplanan insanların hepsinin birlikteki adıdır Türk. Hatta bizim görüşmelerimiz sırasında Öcalan da bunu böyle kabul ediyordu. Bizim Vatan Partisi’nde de Kürtlerin oranı yarıya yakındır.

Güneydoğu kentlerinde de Kürt vatandaşlarımız Vatan Partisi’ne katılıyorlar. Dolayısıyla Vatan Partisi Kürtlerin, Türklerin partisidir. Biz Kürt’ten bahsederken farklı bir kavimden değil, kendimizden bahsetmiş oluyoruz.”

Suriye’nin Arap Cumhuriyeti olduğunu içinde Araplar, Kürtler, Hıristiyanların yaşadığını ifade eden Perinçek, “Türkiye, Suriye, Irak gibi ülkelerde farklı milliyet ve mezhepten insanlar var. Ülkelerimiz çok benziyor. Komşuluğumuza Amerika zarar veriyor. Defolup gitmeli bölgemizden. Bizi birbirimize düşürmek istiyor.” diye konuştu.

“ESAD’A; ‘ANAYASANIN, SURİYE DEVLETİ İLE HALKI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ’ SÖYLEYECEĞİZ”

Suriye’deki Kürtlerle ilgili çözümün Suriye’nin karar vereceği bir konu olduğunu vurgulayan Perinçek, şöyle devam etti;

“Biz onların kararına saygı duyarız. Suriye’ye iki kez gittim. Uzun incelemelerde bulundum. Suriye’de devletin hoşgörüsü örnek alınacak bir düzeyde. Suriye’de insanlar huzur içinde barış içinde yaşıyorlar. Hıristiyanlar, Aleviler, Sünniler, hepsine karşı bir saygı var.

Sayın Cumhurbaşkanı Esad ile görüşmemizde Suriye anayasasının yine Suriye devleti ve halkı tarafından yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Onun için Suriye’nin dışında Cenevre’de şurada burada Suriye için anayasa yapma girişimlerine kesinlikle karşıyız.

Türkiye’nin de Suriye’nin iç işlerine karışmasına karşıyız. Türkiye hükümetinin de Suriye ile ilgili anayasal çözümlere müdahale etmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.

Bırakalım Suriye kendi anayasasını kendi yapsın. İçindeki milliyetler sorununu kendisi karara bağlasın”

“ABD ÜSLERİNİN HEPSİ TEMİZLENMELİ”

Suriye devletinin Kürtlere statü tanımasına da karşı olmadıklarının altını çizen Perinçek, “Ama biz bölgemizde bölünmeler istemiyoruz. Özerklikler, federasyonlar değil devletlerin birlik halinde hem millet olarak hem devlet olarak birlik olarak çözümlerinin önemli olduğu kanısındayız. Bölgemizde gelin hep beraber ABD ve İsrail müdahalesine karşı çıkalım. Burada şunu konuşmalıyız. Suriye’nin kuzeyinde niçin ABD üsleri var. Bu Amerikan üslerinin hepsi temizlenmeli. Niçin İsrail Suriye’yi bombardıman ediyor?” dedi.

“KÜRTÇEYİ İYİ KONUŞMAYA ÇABALIYORUM”

Perinçek, Diyarbakır Cezaevinde tutuklu kaldığı dönemde epeyce Kürtçe öğrendiğini, cezaevinden çıkarken de arkadaşlarına veda konuşmasını Kürtçe yaptığını ve halen de Kürtçeyi iyi konuşmak için çaba gösterdiğini belirterek programın sonunda spikere Kürtçe, “Tüm Irak Kürdistan halkına selamlarımı gönderiyorum” dedi.

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