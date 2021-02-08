Personel alımı yapan AKP’li belediye aşiretlere kıyak geçti

Elazığ’da AKP’li Kovancılar Belediyesi, geçen ocak ayında itfaiye, fen işleri ve zabıta müdürlüklerine toplamda 60 kişi aldı. Müdürlüklere AKP’li meclis üyelerinin çocukları, yakınlarıyla ve partiye yakın aşiretlerin akrabalarının alındığı, alımlarda ise herhangi bir mülakat yapılmadığı iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİKLERİNE ZIT BİR UYGULAMA

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, “Yapılan alımların iptal edilmesi ve liyakate uygun alımların yapılması için Kovancılar Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunuyorum; Allah rızası için yapmış olduğunuz bu usulsüz ve adaletsiz alımlardan vazgeçin” diye tepki gösterdi:

– Bu tarz partizanlıklar AK Partili birçok belediyede olmakta ve bu haksız alımlar had safhaya ulaşmıştır. Alımların liyakate göre, KPSS ya da mülakatla ve şeffaf bir süreçle yapılması gerekirken yangından mal kaçırırcasına kimseye haber vermeden sadece partili mensupların yakınlarını almaları doğru bir davranış değildir. Kovancılar Belediyesi’nde yapılan alımlar, Cumhurbaşkanı’nın; eşit davranın, adil davranın, şeffaf olun açıklamalarıyla tamamıyla zıt bir uygulamadır.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ise işe alımlarda herhangi bir usulsüzlüğün olmadığı her kesimden kişilerin işe alındığını kaydetti:

– İŞKUR’dan iş başı eğitim programı kapsamında 3+3 aylık işe alımlar yapıldı. Bu alınan kişilerin maaşlarını üç ay İŞKUR karşılıyor, üç ay ise belediye karşılıyor. Ancak her kesimden alımlar yaptık bu alımlar ise belediyemizin bünyesinde değil ancak ona bağlı olan belediye hizmet şirketi isimli şirketimizden alımlar yapıldı. Şirketimiz kendisi bu alımları yapmış. Bu alımlar konusunda bizim herhangi bir dayatmamız olmadı.

– Bu belediye meclisi üyesinin akrabası da olabilir, diğer aşiret mensuplarından da olabilir. İlçe genelinde her kesimden kişiler alınabilir, şirketimizin yöneticileri var, onlar bu alımları yapıyor. 60 kişinin alındığına dair söylenen rakamı abartılı buluyorum. İşe alınan kişi sayısını net bilmiyorum ancak bir grup alındı. Emekli olan çalışanlarımızın çocuklarının işe alındığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Alımlarda yasa dışı ve usulsüz bir alım yapılmamıştır.