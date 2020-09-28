Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 32 bin 262, Kolombiya'da 25 bin 488 ve Ekvador'da 11 bin 279'a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 32 bin 262'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 160 artışla 805 bin 302'ye, iyileşenlerin sayısı 664 bin 490'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 192 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 25 bin 488'e yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 18 artarak 813 bin 56'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 360 artışla 711 bin 472 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 artarak 11 bin 279'a, vaka sayısı ise 766 artışla 134 bin 747'ye ulaştı.

Ekvador'da 112 bin 296 kişi virüsü yendi.