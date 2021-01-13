Peru'da bir mahkeme Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini Kovid-19'u üretmekle suçladı

BUENOS AIRES (AA) – Güney Amerika ülkesi Peru'da bir mahkeme, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) üretmekle itham etti.

Ülke basınında çıkan habere göre, Chincha ve Pisco Mahkemesince açılan soruşturmada, Kovid-19'un "dünyayı yöneten elit suçlular" tarafından ortaya çıkarıldığı iddia edildi.

Soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin bu soruşturmayı, Kovid-19 salgını nedeniyle bir davanın gecikmesi sebebiyle başlattığı belirtildi.

Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmanın basında ciddi yankı bulmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmayı başlatan hakimler Tito Gallegos, Luis Leguia ve Tony Changaray hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.