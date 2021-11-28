Peru’daki 7.3 büyüklüğündeki depremde 220 ev hasar gördü

Peru’nun kuzeyindeki 7.3 büyüklüğünde depremde 220 evin zarar gördüğü bildirildi.

Peru’daki Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde ve yerin 80 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda evin zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 220 evin hasar gördüğü, hasar gören evlerden 75’inin tamamen yıkıldığı ve 81 evin oturulamaz hale geldiği ifade edilirken, depremden toplamda bin 216 vatandaşın olumsuz etkilediğini aktarıldı.

Depremde hasar gören yapılar arasında 3 sağlık kuruluşu ve 7 ibadethane ile bazı şehirlerarası yolların olduğu belirtilirken, bazı bölgelerde elektrik hizmetinde aksamalar olduğu açıklandı.

Ülkedeki birçok kurum ve kuruluşa bağlı ekiplerin birlikte çalışarak, acil yardım ve hasar kaldırma işlemlerine devam ettikleri bildirildi.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ise deprem sonrası durum değerlendirmesi için depremin merkez üssünün bulunduğu Amazon bölgesini ziyaret etti.