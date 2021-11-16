HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buldan, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'ekonominin kitabını yazdık' açıklamalarına yanıt verdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #erdoğan #hdp #ekonomininkitabınıyazdık #ekonomi #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’a cevap verdi! Alkışlar koptu!