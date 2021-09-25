HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Yerel Yönetimler Kadın Konferansı'nda konuştu. Erdoğan'ın 'kürt sorunu' için söylediği 'Böyle bir mesele yoktur' sözlerini eleştiren Buldan 'üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözmekten aciz iktidar kürt sorununu çözdük diyor.. Aymazlık!' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan Erdoğan’ın o sözlerine kendisini tutamadı! ‘Kürt düşmanlığı.. Aymazlık!’