Pervin Buldan erken seçim talimatı verdi! “AKP’yi göndermeye hazır olun!”

Yazan:
Alaturka Online
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP'nin 9. Kuruluş Yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada HDP'lilere erken seçim talimatı verdi. Pervin Buldan "AKP'yi göndermeye hazır olun" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #erkenseçim #hdp #akp #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #politika #canlıyayın #halklarındemokratikpartisi #yurttaştv

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