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30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlinePervin Buldan ve Mithat Sancar HDP'nin seçim bildirgesini açıklıyor #canlıyayın

Pervin Buldan ve Mithat Sancar HDP’nin seçim bildirgesini açıklıyor #canlıyayın

Alaturka Online
Alaturka Online

Pervin Buldan ve Mithat Sancar HDP’nin seçim bildirgesini açıklıyor #canlıyayın

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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