Pervin Buldan’dan AKP ve MHP’ye çok ağır sözler! “Bunlar vicdansızdır, hırsızdır, ahlaksızdır!”





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı: Ayakkabı kutularında, 128 milyar dolara, Çiftlik Bank’tan, Reza Zarrab’a yerli ve milli vurgun düzeninin son ayağı kripto para vurguncularıdır. Kriptocu yandaşlar 2 milyar dolar çıkarak ortadan kayboldular. Bunların hepsinin AKP’lilerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştır. Bunların referansları bellidir. AK referans yapılmadan kimse bu işlere giremez. Adeta medya-siyaset-hırsızlık üçgeni kurmuşlar. Belediyelerimize kayyum atayanların belediyelerin insan kaçakçılığı yaptıklarını gördük. En son Ticaret Bakanı’nın vurgunu ortaya çıktı, görevden alındı ama hakkında açıldığı tek bir soruşturma açılmadı. Bunlar vicdansız, ahlaksızdır. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #hdp #meclis #tbmm #akp #akparti #mhp #erdoğan #bahçeli #haber