Pervin Buldan’dan Bahçeli’ye çok sert cevap! “Vız gelir, tırıs gider!”

HDP Eş Genel Başkanı HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.
Pervin Buldan isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye cevap vererek “Partimize hakaret edemezler” dedi.
Buldan Deniz Poyraz davasında gösterdiği tepki nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını dile getirerek “Soruşturmaları vız gelir tırıs gider” dedi.
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