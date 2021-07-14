Pervin Buldan’dan çok net çözüm süreci mesajı! “AKP ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur!”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antep'te muhalefete dönük eleştirilerinin "AKP ile masaya oturacaklar" diye çarpıtıldığını belirterek, "Bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların ardından AKP ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #çözümsüreci #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #hdp #akp #akparti #halklarındemokratikpartisi
Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan’dan çok net çözüm süreci mesajı! “AKP ile masaya oturacak tek...