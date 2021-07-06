HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBMM'de düzenlenen HDP TBMM Kadın Grubu Toplantısında konuştu. Pervin Buldan Emin Erdoğan'ın "Porsiyonları küçültün" açıklamasına yanıt vererek "Utanmazlık" ifadesini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #emineerdoğan #hdp #haber #siyaset #politika #tbmm #meclistv #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan’dan Emine Erdoğan’a ‘porsiyonları küçültün’ yanıtı! “Utanmaz!”