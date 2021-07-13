HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Gaziantep'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi. Pervin Buldan Erdoğan'ın 'çözüm süreci' açıklamasına çok sert cevap verdi. Pervin Buldan "Kürtlere zulüm edenler… Sizin Kürtlerden oy istemeye hakkınız yok" diye konuştu. #pervinbuldan #receptayyiperdoğan #çözümsüreci #hdp #kürt #kürtler #diyarbakır #haber #siyaset #canlıyayın #politikak #gündem #gaziantep #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan’dan Erdoğan’a çok sert ‘çözüm süreci’ yanıtı! “Kürtlere zulüm edenler…”