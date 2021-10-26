HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş için söylediği 'Çıkamayacaksın!' sözüne yanıt veren Buldan sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan’dan Erdoğan’a Selahattin Demirtaş yanıtı! Alkışlar koptu!