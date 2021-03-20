Pervin Buldan’dan olay konuşma! “AKP ve MHP’ye kapak olsun!”





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz Bayramı mitinginde konuştu. Pervin Buldan HDP'yi kapatma davasına çok sert tepki gösterdiği konuşmasında "Seçimlerde bu ülkeyi yöneten AKP ve küçük ortağına bir ders vermek zorundayız" ifadesini kullandı. Pevin Buldan miting alanındaki kalabalığa dikkat çekerek "Bu meydanlar böyle dolu ve coşkulu iken sizlerin gücü bizi siyaset dışı bırakmaya yetmeyecektir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu da AKP hükümetine ve küçük ortağına kapak olsun dert olsun!" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #hdp #nevruz #newroz #hdpyenikapı #yenikapı #nevruzmitingi #haber #gündem #istanbulsözleşmesi #istanbulnevruzmitingi #siyaset #türkiyegündemi