Pervin Buldan’dan Tamer Karadağlı’ya çok konuşulacak Nihal Yalçın cevabı! “Bu da sana kapak olsun!”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Altın Portakal Ödül töreninde Nihal Yalçın'ın tepkisini çeken hareketi sonrası Tamer Karadağlı'nın açıklamalarına çok sert cevap verdi. Pervin Buldan "Haddini aşan erkek zat. Nihal Yalçın'a sahip çıkıyorum sayın zat. Bu da sana kapak olsun" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #pervinbuldan #tamerrkaradağlı #nihalyalçın #hdp #haber #siyaset #politika #başakdemirtaş #hdpgruptoplantısı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Pervin Buldan’dan Tamer Karadağlı’ya çok konuşulacak Nihal Yalçın cevabı! “Bu da sana...