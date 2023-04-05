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5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlinePervin Buldan'dan tarihi çıkış! "AKP kadar CHP de rakibimizdir!"

Pervin Buldan’dan tarihi çıkış! “AKP kadar CHP de rakibimizdir!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Pervin Buldan’dan tarihi çıkış! “AKP kadar CHP de rakibimizdir!”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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