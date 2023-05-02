55.1 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemPes! AKP’li aday, seçimi 15 Temmuz’a benzetti

Pes! AKP’li aday, seçimi 15 Temmuz’a benzetti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP Aydın Milletvekili adayı Ömer Özmen, Söke İlçe Başkanlığı’nda bir araya geldiği partililere yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri ile 15 Temmuz darbe girişimini bir tuttu, tehdit olarak algılanabilecek sözler söyledi.

“15 TEMMUZ’DA BAŞARAMAYANLARIN…”

Özmen, Millet İttifak’ının amacının vatana hizmet olmadığını öne sürerek şöyle konuştu:

“Biz önümüzdeki süreçte terör uzantılarının söz sahibi olacağı bir yönetim istemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte 15 Temmuz’da başaramayanların bu sefer başarmasına asla izin vermeyeceğiz.

Biz ülkemizin ekonomisini IMF’ye, dış politikasını Amerika’ya teslim etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.

Mavi vatanımızı ortadan kaldırmak isteyenlere, yine terör koridorunu dağıtan ordumuzu Suriye’den Kuzey Irak’tan çekmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz“ dedi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States