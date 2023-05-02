Pes! AKP’li aday, seçimi 15 Temmuz’a benzetti

AKP Aydın Milletvekili adayı Ömer Özmen, Söke İlçe Başkanlığı’nda bir araya geldiği partililere yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri ile 15 Temmuz darbe girişimini bir tuttu, tehdit olarak algılanabilecek sözler söyledi.

“15 TEMMUZ’DA BAŞARAMAYANLARIN…”

Özmen, Millet İttifak’ının amacının vatana hizmet olmadığını öne sürerek şöyle konuştu:

“Biz önümüzdeki süreçte terör uzantılarının söz sahibi olacağı bir yönetim istemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte 15 Temmuz’da başaramayanların bu sefer başarmasına asla izin vermeyeceğiz.

Biz ülkemizin ekonomisini IMF’ye, dış politikasını Amerika’ya teslim etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.

Mavi vatanımızı ortadan kaldırmak isteyenlere, yine terör koridorunu dağıtan ordumuzu Suriye’den Kuzey Irak’tan çekmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz“ dedi.