Pes etmeyen savaşçı Sinisa Mihajlovic corona virüsü de yendi!

HABER DETAY – ÜMİT GENÇ / Adı Sinisa Mihajlovic… Hayatını futbola adamış 51 yaşındaki Sırp teknik adam İtalya’da mücadelenin simgesi haline geldi. Serie A takımlarından Bologna’nın başına getirildiği tarihte daha takımıyla ilk antrenmanına çıkamadan kan kanseri olduğunu öğrendi. Takvimdeki yaprakta 13 Temmuz 2019 yazıyordu.

HAYATININ EN ÖNEMLİ MÜCADELESİNE BAŞLADI

Pippo Inzaghi’den devraldığı Bologna teknik direktörlüğü koltuğunda daha sahaya adım atmadan bir basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Mihajlovic, ”Aslında amacım size kadroyu ve takımla ilgili bilgiler vermekti. Fakat maalesef bunu başaramadım, aslında şanssızlık mı şans mı bilemiyorum ama 4 ay önce testlerimde çıkmayan anomaliler görüldü. Bunu açıkça anlatmak istiyorum çünkü insanların spekülasyon yapmasından hoşlanmıyorum” dedi.

Tüm dünyanın hastalığını o an öğrendiği Sırp teknik adam ağlamaya gerek olmadığını, hastalığı hafife almadığını ve sonuna kadar savaşacağını açıkladı. Bologna’yı hazırlık kampına hocasız göndermek zorunda kalan Mihajlovic hayatının en önemli mücadelelerinden birine başladı.

HASTANEDEN ÇIKIP MAÇA GİTTİ

Doktoru tedavisinin zor geçeceğini ancak kendisinin tank gibi olduğunu söyleyerek ikna etmişti tecrübeli hocayı. Ardından mental ve fiziksel olarak hayatının en zor sınavlarından birini verdi Mihajlovic ama futbol aşkından vazgeçmedi.

Hastanedeki odasından yeni sezonun hazırlık kampı görüntülerini yatağından izledi, talimatlar verdi. 41 gün sonra Bologna ligdeki ilk sınavına deplasmanda Hellas Verona karşısına çıkıyordu. Kafile otobüsle Verona’ya gitti. Isınmak için sahaya çıkan futbolcular Bentegodi Stadı’nda tribünlerden kopan alkış tufanıyla birlikte tünele doğru döndü.

Başında şapkasıyla bir adam Bologna yedek kulübesine doğru yürüyordu. Bu Mihajlovic’ti! Hayli zayıflamıştı ama inatçı görüntüsünden hiçbir şey kaybetmemişti. Geminin başına geçti. Maç 1-1 bitti. Yanına iki doktor ve iki hasta bakıcıyla tam tıbbi donatımlı bir araçla gizlice yola çıkartılan ve maçı tamamlayan Mihajlovic tedavi gördüğü hastane odasına döndü.

‘AĞLAMAKTAN YORULDUM’

Bir dizi ilaç ve kemoterapi aldıktan 5 ay sonra kırmızı kasket ve boğazlı kazağıyla kameralar karşısına geçtiğinde yorgun ama mutlu görünüyordu.

Aylar sonra ilk cümlelerini kurarken sesi titriyordu ve şunları söylüyordu; “Beni koruyan melekler oldu bu yolda, mental olarak beni geliştirdiler. Onlar olmasaydı hiçbir şey yapamazdım. Ağlamaktan yoruldum. Bu adi hastalığı yenmek için sabır gerekiyor. Kendimi hiçbir zaman kahraman gibi hissetmedim, sıradan bir adamım”

SARDİNYA ADASI’NDAKİ TATİL VE CORONA…

Ancak o salonda bulunan herkes onun sıradan bir adam olmadığını biliyordu. O gerçek bir savaşçıydı ve kanseri yenmişti. Zorlu bir süreci atlatan Mihajlovic 3 gün sonra çıktıkları Napoli maçını da 2-1 kazanarak zaferini taçlandırıyordu.

9 ay sonra tarih 23 Ağustos’u gösterdiğinde İtalyan Kulübü tecrübeli hocanın bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Yaz tatilini virüsün en yaygın olduğunu bölgelerden biri olan Sardinya Adası’nda geçiren Sırp hocanın hastalığa burada yakalandığı öngörülüyordu.

Daha önce lösemi ile aylarca mücadele eden Mihajlovic için herkes büyük bir endişeye kapılmıştı. Kronik rahatsızlıkların daha kolay yenik düştüğü virüs karşısında ‘yorgun savaşçı’nın ne yapacağı merak ediliyordu. Ve o yine bir çoğumuzu şaşırtmadı. 2 haftalık karantina süresinin ardından yapılan testler negatif çıktı.

Bologna Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Covid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi. Kanserin ardından coronayı da mağlup eden Mihajlovic tüm dünyaya umut kaynağı olmaya devam ediyor…