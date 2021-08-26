“Peşinizi Bırakmayacağız ve Bedel Ödeteceğiz”

Akşam saatlerinde Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Başkan Joe Biden, “Zor bir gün” diyerek konuşmasına başladı ve teröristlerin Kabil havaalanına saldırdığını, istihbarat değerlendirmelerine göre saldırının IŞİD’in Horasan kolu tarafından düzenlendiğini söyledi

Biden, saldırıda ölen ABD askerlerinin kahraman olduğunu söyledi. “Başkalarının hayatlarını kurtarmak için tehlikeli, özverili bir göreve girişmiş kahramanlar. Tarihte görülmemiş bir hava operasyonunun parçasıydılar” diyen Biden, ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.





Biden, IŞİD’e karşı harekete geçeceğini sert bir şekilde dile getirdi. ABD Başkanı, “Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve Amerika’ya zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız. Peşinize düşeceğiz ve size bedel ödeteceğiz. Emrimdeki her türlü araçla çıkarlarımızı ve halkımızı savunacağım” dedi.

“İstediğimiz zaman, seçtiğimiz yerde, seçtiğimiz anda kuvvet ve hassasiyetle karşılık vereceğiz” diyen Biden, Kabil’deki kuvvetleri korumak için gerekli azami adımları atmaları için komutanlara emri verdiğini söyledi. Joe Biden, komutanlara “IŞİD varlıklarını, liderliğini ve tesislerini vurmak için operasyonel planlar geliştirmelerini” emrettiğini açıkladı.

Sahadaki durumun “gelişmekte” olduğunu kaydeden ABD Başkanı, “Üst düzey askeri liderlerimiz ve sahadaki komutanlarımızla sürekli temas halindeyim. Bu görevi tamamlayabileceğimizi ve tamamlamamız gerektiğini açıkça belirttiler. Teröristler tarafından caydırılmayacağız. Tahliyeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Afganistan’a daha fazla askeri yardım için kapıyı açık bırakan Biden, “Orduya ek kuvvete ihtiyaçları olursa vereceğimi söyledim. Ancak Genelkurmay Başkanı’ndan, Genelkurmay’dan, sahadaki komutanlara, ordudan herkes benimle bir şekilde iletişime geçti ve misyonu tasarlandığı gibi onayladıklarını bildirdi” dedi.