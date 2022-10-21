‘Peşkeş’ iddiaları gölgesinde yapılan ihalede ‘durdurma’ kararı verilmişti: Danıştay kararı bozdu

Elazığ’ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü’ndeki maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak olan 2 milyarlık ihale Cengiz Holding bünyesinde bulunan Port Madencilik A.Ş. 2 milyar 205 milyon TL’ye kazanmıştı. Başvuru üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz sonrasında Danıştay 13. Dairesi maden ihalesinde verilen kararı bozduğu öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’ın Maden ilçesinin Kısabekir Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması için yapılan ihale 2 milyar 205 milyon TL bedelle Cengiz Holding bünyesinde olan Port Madencilik A.Ş. kazanmıştı. İhale sonrasında muhalefet ve birçok meslek kuruluşu maden ihalesinde kamunun zarar ettiğini ileri sürmüştü.

DANIŞTAY, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI BOZDU

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri ve Maden Mühendisi Hayri Günay, Ankara Nöbetçi Mahkemesine yürütmeye durdurma ve iptal başvuruşu yapmıştı. Ankara 10. İdare Mahkemesi ise ‘madenin gerçek büyüklüğü, rezerv tespiti ve ekonomik değeri kesinleşmeden ihale taban fiyatının belirlendiği’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ankara 13. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı, Danıştay 13. Dairesi tarafından bozuldu.

DANIŞTAY: İHALE KAMU YARARINA UYGUN

Danıştay 13, Dairesi, kamuya gelir getiren ihalelerde ihale bedelinin yüksek belirlenmesinin kamu yararına uygun olduğu, taban ihale bedelinin yüksek belirlenmesinin kamu zararına neden olmayacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

* “Ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihalelerde taban ihale bedelinin rezervin özelliklerine bağlı olarak aktarılan mevzuatta belirlenen formüllere uygun olarak hesaplanması gerektiği, ihaleye konu maden sahasının koordinatlarının, kesitlerinin, arazi yapısının, muhtemel rezervin ve tenörün teknik değerlendirme raporları ve analizlerle ortaya konulduğu, MTA’nın 18/04/2022 tarihli cevabi yazısı ekinde, bölgenin altın (au), cu (bakır), çinko (zn), demir (fe), kobalt (co) ve kadmiyum (cd) bakımından zengin olduğu bilgisine ve fizibilite çalışmaları ile tam teknoloji testleri sonuçlarına yer verildiği, 3213 sayılı Kanun’un ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin aktarılan hükümleri uyarınca maden sahasının ve rezervin niteliklerini dikkate almak kaydıyla taban ihale bedelinin belirlenmesinde davalı idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, idarenin takdir yetkisinin kamu yararı dışındaki gerekçelerle kullandığına yönelik bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığı, nitekim davacının iddiasının taban ihale bedelinin yüksek belirlendiği yönünde olduğu, kamuya gelir getiren ihalelerde ihale bedelinin yüksek belirlenmesinin kamu yararına uygun olduğu, taban ihale bedelinin yüksek belirlenmesinin kamu zararına neden olmayacağı göz önüne alındığında, dava konusu ihale ilanı, ihale şartnamesi ve ihale kararında hukuka aykırılık, anılan işlemlerin kısmen iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

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