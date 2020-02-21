Peskov, ABD seçimleriyle ilgili yeni ‘Rus müdahalesi’ iddialarını yorumladı: Paranoyaklık

New York Times‘ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD’li istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin üyelerini Rusya’nın ‘Donald Trump‘ın tekrar seçilmesi için’ 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyarmıştı.

Basın mensuplarının sorusu üzerine NYT’nin haberini yorumlayan Peskov, “Bu tür paranoyak haberlerin seçimlere yaklaşıldıkça maalesef giderek artacak. Ancak bunların gerçekle bir ilgisi yok” dedi.

Rusya’nın 2016’daki seçimlere de Trump’ın seçilmesi için müdahale ettiği iddia edilmişti. Eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi tarafından hazırlanan rapor, Rusya’nın seçimlere müdahalede bulunduğuna dair bulgular olduğunu ifade etmişti.