Peskov: Beyaz Saray Sözcüsü’nün atanmasının Kremlin’le herhangi bir alakası yok

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Peskov, Beyaz Saray Sözcüsü’nün atanmasının ABD yönetiminin kendi iç meselesi olduğunu ve Kremlin’le herhangi bir alakası olmadığını söyledi.

Joe Biden’in başkanlık seçimlerini kazandığının teyit edilmesi durumunda Beyaz Saray Sözcüsü görevine Jen Psaki’nin atanmasının Rus-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceğine ilişkin yorumu istenen Peskov, “Bu, resmi seçim sonuçları açıklandıktan ve tüm hukuki itirazlar tamamlandıktan sonra ABD Başkanı’nın seçimidir” yanıtını vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel olarak bu daha çok iç mesele ve hatta Bay Biden’ın kendisi ile ilgili bir mesele, bunun Kremlin ile herhangi bir alakası yok.”

Kremlin Sözcüsü, “İkili Rus-Amerikan ilişkileri açısından sözcü dış politikayı şekillendirmiyor, dış politika, en azından kendi ülkemizde, devlet başkanı tarafından şekillendiriliyor. Ve elbette ki ABD Başkanı’na birçok şey bağlı” vurgusunu yaptı.

“Biz geleneksel olarak zamanla Washington’da ikili ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik siyasi iradenin ortaya konulacağını umuyoruz” diyen Peskov, şöyle devam etti:

“Maalesef şimdiye kadar böyle bir şey olmadı.”

Psaki, Obama yönetimi döneminde de Beyaz Saray’da iletişim direktörlüğü, iletişim müdür yardımcılığı ve sözcü yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.