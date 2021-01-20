Peskov: Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi Biden’a bağlı

Joe Biden’ın Beyaz Saray’a gelişine Moskova’dan nasıl bakıldığıyla ilgili sorular karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya için hiçbir şey değişmeyecek. Rusya, yüz yıllardır yaşadığı gibi ABD’yle iyi ilişkiler arayarak yaşamaya devam edecek. Washington’da buna karşılık gelen bir siyasi irade olup olmayacağı, Biden ve ekibine bağlı” yanıtını verdi.

Peskov’a Rusya tarafından bir tebrik mesajı yayınlanıp yayınlanmayacağı da soruldu. Kremlin’in yemin töreni için bir hazırlık yapmadığını kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Biden’ı daha önce tebrik ettiğini anımsattı.

‘START-3’ü sürdürme eğilimini memnuniyetle karşılarız’

Bu arada Peskov, Rusya’nın Biden’ın karşılıklı çıkarları dikkate almak koşuluyla Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (START-3) sürdürme kararı almasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı Anthony Blinken’in Biden yönetiminin START-3’ün süresini uzatmaya çalışacağı açıklamasını değerlendiren Peskov, “Uzmanlarımız, Blinken’in Rusya-ABD ilişkilerine ilişkin temel yaklaşımlarını çok iyi biliyor. Eğer temel ideolojisinde değişiklik olmadıysa, neler beklememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, anlaşmanın korunmasını tutarlı bir şekilde destekliyor’

Kremlin Sözcüsü, “Rusya ile Devlet Başkanı Putin, küresel stratejik istikrar ve güvenlik açısından önemli bu belgenin korunmasını tutarlı bir şekilde destekliyor. Eğer ABD’li meslektaşlarımız bu yönde bir irade ortaya koyarsa, bundan sadece memnuniyet duyarız. START-3’ün süresini uzatma çabaları, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi ilkesine dayandırılmalıdır” diye ekledi.