Peskov’dan azil yorumu: Rusya’nın ‘baş şeytan’ olarak kullanılmasına son verilmesini istiyoruz

Senato’da yapılan azil oylamasında ABD Başkanı Donald Trump, ‘görevi kötüye kullanma’ ve Kongre’nin işleyişini engelleme’ suçlamarından aklanmıştı.

Kremlin’in bu gelişmeyi nasıl yorumladığı sorulması üzerine “Geleneksel olarak ABD’nin iç işlerine müdahale hakkımız olduğunu düşünmüyoruz” yanıtını veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Senato’nun bu kararının son derece öngörülür olduğunun altını çizdi.

“Bizim için en önemli husus, Rusya’nın ABD iç siyasetindeki tüm tartışmalarda ve seçim öncesi tartışmalarında ‘baş şeytan’ olarak kullanılmasına son verilmesi. Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez” diyen Peskov, Rusya-ABD ilişkilerin ABD iç siyasetine malzeme edilmesine son verildiğinde, ikili ilişkilerin normalleşmesi için bir perspektif oluşacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’a Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması neticesinde Senato’da yapılan oylamada, Başkan, hakkındaki ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ suçlarından temize çıkmıştı.

Cumhuriyetçilerin domine ettiği Senato’da, Trump’a yönelik Kiev’e rakibi Joe Biden’i soruşturması ve yeniden seçim çabalarına yardım etmesi için baskı yapması şartıyla Ukrayna’ya askeri yardım vermediği suçlaması oylandı. 48’a karşı 52 oyla ABD Başkanı Trump, söz konusu suçlamadan aklanmıştı.