Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi

ERBİL (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyleyerek, Peşmerge'ye yönelik saldırısının da bu gerçeği ispatladığını belirtti.

Lezgin, Peşmerge Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden PKK'nın Peşmerge'ye yönelik son saldırıları hakkında kısa bir yazılı açıklama yayımladı.

Terör örgütünün IKBY'nin güvenliğini bozmaya yönelmiş bir durumda olduğuna dikkati çeken Lezgin, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne ait kurumlara saldırılması, PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini bozmaya yönelik işler içinde olduğu gerçeğini ispatlıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırının sadece Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ni hedef aldığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Lezgin, "Saldırı, tüm Kürdistan Bölgesi halkının mücadele ve kazanımlarına yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

– PKK'nın Peşmerge ve IKBY polisine yönelik saldırıları

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının dün IKBY polisine saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine yönelik saldırısı, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde gerçekleşmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

PKK'nın, 4 Kasım'da da Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaraladığı belirtilmişti. Terör örgütü mensupları aynı gün Çemanke'de Peşmerge güçlerini ikinci kez hedef almış, saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

IKBY Bakanlar Kurulu, saldırıyı sert şekilde kınamış ve bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelemişti.

– PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.