Peterhansel kazandı, Sainz zirveyi korudu

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi’nde 9. gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir- Haradh arasında koşulan 410 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 35 saat 11 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü. Bir başka Red Bull sporcusu olan Stephene Peterhansel, 9. Günü 3 saat 8 dakikalık derecesiyle ilk sırada bitirerek genel klasmanda ikinciliğe yükseldi..

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi’nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 38 dakika 35 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, dokuz gün sonunda elde ettiği 38 saat 5 dakika ve 25 saniye ile liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi’nde onuncu gün Haradh ile Shubaytah arasında koşulacak. 534 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi’nin tüm heyecanı her gün RedBull.com.tr/dakar2020 adresinden takip edilebiliyor.