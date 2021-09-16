Petrol fiyatları artıyor: Kritik seviyeyi aştı

ABD’de meydana gelen Ida Kasırgası’nın etkisiyle brent petrolün varil fiyatı 75 doların üzerine çıktı.

Sozcu.com.tr

ABD’de yoğun petrol üretiminin yapıldığı Meksika Körfezi’nde etkili olan Ida Kasırgası nedeniyle üretimin durması nedeniyle başlayan artış trendi bu hafta da devam etti.

New York piyasasında varil başına 75,60 dolar seviyesinin üzerine çıkan brent petrolün yanı sıra Batı Teksas Petrolü varil başına başına 73 doların üzerine çıktı.

Brent petrolde kritik seviye olan 75 dolar, 2 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

STOKLAR AZALDI

ABD’nin açıkladığı verilere göre, kasırga sonucu üretimin durması nedeniyle ülkede ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil azaldı.

Ayrıca Ida’nın ardından ABD’de etkinlik gösteren Nicholas Kasırgası’nın da tropik bir fırtınaya dönüşerek üretimi tekrar sekteye uğratmasından endişe ediliyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, Uluslararası Enerji Ajansı bu hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) üretimi artırarak arz artışının gerçekleşebilmesi için Ekim ayına kadar beklemek gerekeceğini söyledi.

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