Petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyelerinde

Brent petrolün varil fiyatı, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin sıkı küresel arz ve güçlenen yakıt talebi nedeniyle 2018 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Brent petrol, yüzde 1,1 yükselişle Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviye olan varil başına 86,50 dolara yükseldi. Batı Teksas Petrolü ise 2014 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü.

Fiyat artışında talep ve arz konularının yanında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman’ın küresel petrol üretimiyle ilgili dikkatli davranılması gerektiğiyle ilgili açıklamaları da etkili oldu.

GOLDMAN UYARDI

Goldman Sachs, küresel petrol talebindeki güçlü toparlanmanın Brent ham petrol fiyatlarını yılsonu varil başına 90 dolar tahmininin üzerine çıkarabileceğini söyledi. Banka, gazdan petrole geçişin petrol talebine günde en az 1 milyon varil katkıda bulunabileceğini tahmin ediyor.

Londra merkezli PVM Oil Associates’in petrol analisti Tamas Varga, “Görünen o ki, önümüzdeki aylarda küresel stok düşüşlerinin beklenmesi ve talep artışındaki bir düşüş, altta yatan hissiyatı değiştirebilir” dedi.

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