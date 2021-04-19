Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Yazan:
Alaturka Online
-

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grubun, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda kahve içtikleri ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ani baskında şahısları tek tek tespit etti. 14 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar daha sonra evlerine yönlendirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir'Markete çıktık' dedi, cezayı yedi‘Markete çıktık’ dedi, cezayı yediİlginizi ÇekebilirSokağa çıkma yasağını fırsat bilip gölü boşaltmaya kalktılarSokağa çıkma yasağını fırsat bilip gölü boşaltmaya kalktılar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?