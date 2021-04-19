Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grubun, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda kahve içtikleri ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ani baskında şahısları tek tek tespit etti. 14 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar daha sonra evlerine yönlendirildi. (İHA)
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grubun, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda kahve içtikleri ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ani baskında şahısları tek tek tespit etti. 14 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar daha sonra evlerine yönlendirildi. (İHA)