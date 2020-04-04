Peugeot yetkili satıcı ve servislerinden hijyen önlemleri

İSTANBUL (AA) – Tüm Peugeot yetkili satıcı ve servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunurken, tesislerde bulunan tüm araçlar en güncel yöntemlerle dezenfekte ediliyor ve showroomlarda hijyen açısından aynı anda sınırlı sayıda misafir ağırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, çalışanlarının ve Peugeot müşterilerinin sağlığına öncelik veriyor.

Mağazalar, sosyal mesafeyi korumak amacıyla showroomlarında aynı anda sınırlı sayıda misafiri ağırlıyor. Müşteriler, web sitesi üzerinden istedikleri gün ve saat için yetkili satıcılardan showroom randevusu alabiliyor veya görüntülü araç tanıtımı talep edebiliyor.

– Bayi ile görüntülü konuşma

Showrooma gelen müşterilerin talepleri belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştirilirken, canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak istedikleri model hakkında detaylı bilgi alıyor, satış danışmanı ile aracını seçip ödeme planını oluşturuyor ve online kredi başvurusunu yapıyor.

Tüm bu süreçlerin online olarak tamamlanmasının ardından müşteri tercihine göre otomobilini kendi adresinde teslim alıyor.

Peugeot Türkiye'nin devreye aldığı dijitalleşen satış deneyimi sayesinde müşteriler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor.

– Nisan ayında araç satın alanlar ödemeye temmuzda başlıyor

Bu ay araç satın alanlar ödemelerine temmuz ayında başlıyor. Müşteriler Peugeot Türkiye'nin yeni dijital satış sistemi ile evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilirken, otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.

Sınırlı sayıda 1,5lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan ve Mirror Screen ile Peugeot 208 Signature versiyonu bu aya özel bir fiyat ile sunulurken, şimdi al temmuzda ödemeye başla kampanyası kapsamına giren modeller ise "Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008, Peugeot SUV 5008, Peugeot 508, Peugeot 308, Peugeot Rifter ve Peugeot hafif ticari ailesi" şeklinde sıralanıyor.