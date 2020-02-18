Pevrul Kavlak’tan sert sözler: Değil Bursa’yı, Türkiye’yi dar ederiz size…

Fabrika önünde Bodo Bode patronlarına seslenen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Ey Bodo Bode patronları Türk Metal’i hafife almayın. Biz milyonlarız. Ya işçileri geri alır, sendikal haklarına saygı duyarsınız. Duymazsanız da Bursa’yı değil size Türkiye’yi dar ederiz. Bedelini ödersiniz” dedi.

Kavlak açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* İnsanların emekleri ile oynayanları kınıyorum. İşverenlere sesleniyorum; biz bu ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz.

* Ey Bodo Bode patronları burası muz cumhuriyeti mi? Burası kabile devleti mi?

* Ya yasaları uygularsınız, emeğe, emekçiye saygı duyarsın ya da Türk Metal sana bunu ödetecek, senin yakana yapışacak. Yarından itibaren Man-Mercedes işçileri Bodo Bode işçilerine destek vermek için iş bırakacak.

İŞVEREN İÇERİYE DAVET ETTİ

Kavlak, konuşmasını yaptığı sırada işverenden davet geldi. Kavlak, “Şu an işverenden teklif geldi içeriye davet ediyor. İçeriye gireceğim işverenle konuşacağım. Umarım bu adım atılmış iyi bir adım olur. Biz sosyal diyalogtan kaçmadık. Kaçmayacağız” diyerek fabrikaya işverenle görüşmeye gitti.

İşten çıkartılan işçiler ile onlara destek veren 7 şubeye bağlı yüzlerce işçi Kavlak’tan gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı.

8 SAAT ÇALIŞTIRIP 20 DAKİKA MOLA VERİYORLAR

Kavlak’ın fabrika önüne gelmeden bir süre önce işten çıkartılan Sözcü’ye konuşan Bode işçisi Emin Şirin, şöyle konuştu:

* Anayasal hakkımızı kullanarak Türk Metal Sendikasına üye olduk. Bu sürede mobbing uygulanmaya ve içerideki bölümlerde yer değiştirmeler başlandı.

* Odaya çekilerek E-Devlet şifreleri alınıp üyelikleri iptal edildi. Saat ücreti çok düşük. Asgari ücretle çalıştırılıyoruz. Çay molamız yok.

* Tuvaletlere turnike koydular. Parmak izi bastırıyorlar. 8 saat çalışıyoruz 20 dakika mola. Geçerse tutanak tutuyorlar. İşveren anlaşmaya yanaşmıyor. Bizde greve devam edeceğiz.

KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bodo Bode işvereni ile yaptığı 15 dakikalık kritik görüşmenin ardından işçilere konuştu:

* İşveren kendileri açısından bir sakınca olmadığını hepinize işbaşı yaptıracaklarını söylediler. Ancak Almanya’dan haber beklediklerini söylediler. Bodo Bode nin Almanya’da ki patronu 25 şubatta benden randevu istedi.

* Sizler iş başı yapana kadar kendisine randevu vermeyeceğim söyledim. Bu işi hızlandırmak için elimden gelen her gayreti göstereceğim.

NE OLMUŞTU?

Bursa’da Türk-Alman ortaklığıyla kurulan Bodo Bode Doğrusan Otomotiv fabrikasında işçiler, işten çıkartılan arkadaşları için pazartesi günü iş bırakmıştı. İşçilerin Türk Metal’e üye oldukları için işten çıkartıldığı iddia edilmişti.

Türk Metal Sendikası, Ekim 2019’da fabrikada örgütlenme çalışması başlatmıştı. Sendikaya üye oldukları iddiasıyla salı günü 61 işçinin daha işine son verildiği öğrenildi. Toplam sayı 81’e ulaştı.

Genel Başkan Kavlak, cuma gününe kadar Bursa’da kalacak. Kavlak, MESS ile yapılan sözleşme sonrasında Türk Metal Sendikası’na bağlı işçilerin çalıştığı fabrikaları ziyaret edecek.