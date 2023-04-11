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11 Nisan 2023
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PFDK kararları açıklandı! Icardi, Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Emre Belözoğlu…

Alaturka Online
Alaturka Online

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun açıkladığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 03.04.2023 tarihinde oynanan ALTAY-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

SAKARYASPOR A.Ş. başkanı CUMHUR GENÇ’in, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi HASAN MURAT ÖZ’ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Mehmet SAĞLAM

PFDK Başkanı

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