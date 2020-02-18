PFDK’dan Fenerbahçe’nin pankartına ceza geldi

PFDK, Fenerbahçe -Kırklarelispor maçında Fenerbahçe’nin sahaya çıktığı “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 24 bin lira para cezası verdi. Süper Lig’de oynanan ve 1-1 berabere biten Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor karşılaşmasında da bu isyanını sürdürmüştü.

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kırklarelispor’u konuk eden sarı lacivertliler, maç öncesinde sahaya bir pankartla çıktı.

Futbolcuların taşıdığı pankartta “Türk futbolu için uyanma zamanı” yazısı bulunuyordu. Sarı lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da “#TürkFutboluİçinUyanmaZamanı” etiketini kullandı.

PFDK o pankartın TFF’den izinsiz olarak açılan o pankart için sarı lacivertlilere 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE PFDK AÇIKLAMASI:

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, TFF’den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Disiplin Kurulu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin TL para cezası verdi.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,