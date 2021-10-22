Pfizer/BioNTech aşısını çocuklar üzerinde denediler: Yüzde 90.7 etkili

Yazan:
Alaturka Online
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 Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının 5 yaşından 11 yaşına kadar çocuklarla yapılan klinik deneylerde corona virüsüne karşı %90.7 etkili olduğu görüldü.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 15:47 – 22 Ekim 2021 Güncellenme: 15:49 – 22 Ekim 2021

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Pfizer/BioNTech aşısını çocuklar üzerinde denediler: Yüzde 90.7 etkili

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Kurumu’na (FDA) teslim ettiği deneyi özetleyen belgede deneye katılan plasebo verilen grupta 16 çocuğun, aşılananlardan ise sadece üç çocuğun Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Toplam 2.268 katılımcılı deneyde çocukların iki katından fazlasına plasebo yerine aşı yapıldığı için etkinlik oranı %90’ın üzerine denk geldi.

FDA’nın danışma kurulu aşının 5-11 yaş grubu üzerinde kullanımına onay verip verilmemesi gerektiğine dair tavsiye kararını Salı günü alacak.

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