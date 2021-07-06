Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi yüzde 64’e geriledi

Aşının etkinliğinin azalması Delta varyantının yayılmasıyla ve İsrail’de sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılmasıyla aynı döneme denk geldi. Nüfusunun yaklaşık %60’ını aşılayan İsrail’in Sağlık Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran’dan itibaren %64’e geriledi.

Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise %93 etkili olduğu açıklandı. Bakanlık hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemede aşının daha önceleri ne kadar etkili olduğunu belirtmedi ve detay vermedi. Bakanlık yetkililerinin Mayıs’ta yayımladığı rapora göre Pfizer-BioNTech aşısının iki dozu hastalığın yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede %95’ten fazla etkiliydi.

Pfizer sözcüsü İsrail’in açıkladığı veriler hakkındaki sorulara cevap vermedi. Ancak aşı tarafından üretilen antikorların Delta dahil olmak üzere corona virüsü varyantlarını etkisiz hale getirebildiğini gösteren bir araştırmaya atıfta bulundu. İsrail’in 9.3 milyon olan nüfusunun yaklaşık %60’ı en az bir

doz Pfizer-BioNTech aşısı olurken, çoğunluğun aşılanmasıyla birlikte Ocak’ta günlük 10,000 olan vaka sayıları geçen ay tek haneli seviyelere inmişti.

Vaka sayılarının tek haneli sayılara düşmesiyle birlikte neredeyse tüm sosyal mesafe ve maske takma kurallarının kaldırıldığı İsrail’de virüsün Delta varyantı yayılmaya başladı ve birkaç gün önce maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı. Günlük vaka sayısı Pazar günü 343’e yükseldi.

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