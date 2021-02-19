Pfizer/BioNTech’ten Hamileler Üzerinde Aşı Deneyi 

Pfizer ve BioNTech firmaları 4 bin gönüllüyle başlattıkları bir çalışmada Corona virüsü aşısının sağlıklı hamile kadınlar üzerinde güvenlik ve etkisini araştırmaya başladığını açıkladı.

Hamile kadınlar Corona virüsü enfeksiyonunu ağır geçirme riski yüksek olan grupta yer alıyor. Bu nedenle birçok halk sağlığı yetkilisi yüksek riskli meslek gruplarında çalışan bazı hamile kadınların bugüne kadar hamileler üzerinde denenmemiş olmasına rağmen aşıyı olmalarını önerdi.

Pfizer’in aşı araştırmalarının başındaki isim Dr. William Gruber, şirketin araştırma sonuçlarını 2021’in son çeyreğinde açıklayabileceğini bildirdi.

Gruber, verilerin Corona virüsüne yakalanan hamile kadınların hastalığı ağır geçirme oranının yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca virüs hamile kadınların hamileliğe bağlı erken doğum gibi komplikasyonları da virüse yakalanmamış kadınlara kıyasla daha sık yaşayabilmelerine neden oluyor.

Geçen hafta Ulusal Sağlık Enstitüsü hamile kadınların Corona virüsü aşı deneylerine daha çok dahil edilmesini istemişti.

Hamile kadınlar bugüne kadar ABD’de acil kullanım izni alan firmaların geniş kapsamlı Corona virüsü aşı deneylerine dahil edilmedi.

Aşı üreticileri aşıların genel anlamda güvenilirliğinin ve etkisinin test edilmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

ABD’de denetim kurumları ilaç üreticilerinin aşıların hamile kadınlarda denenmesinden önce hamile hayvanlarda denenmesini öngörüyor ve fetüse zarar vermediği ya da düşüğe neden olmadığından emin olunması gerektiğini belirtiyor. Pfizer ve BioNTech yapılan bu deneylerin yeni risklere işaret etmediğini kaydetti.

Şirketler tarafından yapılan açıklamada hamile kadınların ABD’de ilk doz aşılarını oldukları belirtildi.

Yeni çalışmaysa ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, Mozambik, Güney Afrika, İngiltere ve İspanya’da 18 yaş ve üzeri kadınlarda aşıyı test edecek.

Kadınlar aşıyı hamileliklerinin 24-34’üncü haftaları arasında 21 gün arayla olacak. Geniş kapsamlı klinik deneylerde de iki doz arasına bu kadar süre konulmuştu.

Deneyde ayrıca hamile kadınların koruyucu antikorlarının bebeklere geçip geçmediği de incelenecek.