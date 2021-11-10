Pfizer CEO’sundan çok sert ifade: Bunlar suçlu

BioNTech ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, aşı ile ilgili yanlış bilgiler veren ve iddialarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması önerisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, corona virüsü aşısı ile ilgili yanlış bilgi yayanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bu yanlış bilgileri yayanların milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet verdiğini altını çizen Bourla, “Bunlar suçlu” dedi.

Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de halkın yüzde 16’sı corona virüsü aşısını kesinlikle olmayacağını söyledi. ABD’lilerin yüzde 80’inin corona virüsü aşısıyla ilgili en az bir yalana inandığı da ortaya çıktı.

Bourla, “Bu insanlar suç işliyor ve çok ufak bir gruplar. Kötü insanlar değiller fakat kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veriyorlar” ifadesini kullandı.

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