Pfizer, corona ilacının acil kullanımı için FDA’ya başvurdu

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer, corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği deneysel antiviral ilaç “Paxlovid’e” acil kullanım izni almak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, firmanın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği ve “PF-07321332” adıyla da bilinen deneysel antiviral ilaç “Paxlovid’e” acil kullanım izni almak adına ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğu kaydedildi.

İlacın, “Ritonavir” adı verilen bir antiviral ilaçla birlikte kullanılacağını belirten Pfizer, Paxlovid’in klinik bir deneylerde yetişkinlerde hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemede yüzde 89 oranında başarılı olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, ilacın üretimine ve dağıtımına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığını bildirilirken, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede izin alma sürecinin başlatıldığı ve daha fazla uluslararası başvuru planladığı belirtildi.

“HAYAT KURTARAN TEDAVİ SEÇENEKLERİNE ACİL BİR İHTİYAÇ VAR”

Acil kullanım izni başvurusuna ilişkin Pfizer CEO’su Albert Bourla yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

* Dünya çapında bu yıkıcı hastalıktan etkilenen sayısız kişi ve 5 milyondan fazla ölümün üzerine, hayat kurtaran tedavi seçeneklerine acil bir ihtiyaç var.

* PAXLOVID ile ilgili son klinik çalışmamızda elde edilen güçlü etki ve izin verildiği takdirde hayat kurtarmaya ve insanları hastaneden uzak tutmaya yardımcı olma potansiyeli, oral antiviral tedavilerin Covid-19’a karşı savaşta oynayabileceği kritik rolün altını çiziyor.

* Bu potansiyel tedaviyi hastaların ellerine teslim etme çabamızda olabildiğince hızlı hareket ediyoruz ve başvurumuzu gözden geçirmesi için FDA ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

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