Pfizer Covid Hapı İçin ABD’yle Anlaşma İmzaladı 

Başkan Joe Biden, Pfizer’ın deney aşamasındaki Covid-19 ilacından 10 milyon kür satın aldıklarını açıkladı. Biden, ilaçların dağıtımına bu yıl sonuna kadar başlanabileceğini bildirdi.

Pfizer da yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin bu alım için 5,29 milyar dolar ödeme yapacağını belirtti.

Satış anlaşması, ABD hükümetinin Covid ilacı geliştiren bir başka şirket Merck’ye yaptığı sözleşmenin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Bununla birlikte, 530 dolar civarındaki Pfizer kürünün ücreti 700 dolar civarındaki Merck’inden daha düşük.

Pfizer, Salı günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Covid-19 ilacı Paxlovid’in acil durumda kullanım onayı için başvurusunu yaptığını, ilacın klinik deneylerinin verilerini de kurumla paylaştığını açıklamıştı. Pfizer bu ayın başında ilacının erken dönem Covid-19 semptomları gösteren riskli gruptaki yetişkinler arasında hastaneye yatma ve ölümleri yüzde 89 azaltacağını bildirmişti.

Başkan Biden yazılı açıklamasında, “Bu hap Gıda ve İlaç Dairesi’nin hala tam kapsamlı incelemesinden geçmeyi gerektiriyor olsa da Amerikan halkı için yeterli miktarda tedariki güvence altına almak için acil tedbirler aldım” ifadesini kullandı. Biden, tedavinin kolayca erişilebilir ve ücretsiz olmasını garantiye almak için de yönetim olarak hazırlıklar yaptıklarını ekledi.

Pfizer, FDA’dan onay alması halinde ilacın dağıtımına bu yılın sonuna kadar başlayabileceğini kaydetti.

Bu gelişmenin ardından Pfizer’ın hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1 artarak 51,40 dolara yükseldi. Merck’in hisseleri ise bunun çok az altında.

Sağlık Bakanı Xavier Becerra, aşı olmanın Amerikalılar için en baştaki öncelik olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini ancak kişileri hastanelerden uzak tutabilecek hapların da “hayat kurtarıcı olabileceğini” söyledi.

Pfizer, gelecek ay sonuna kadar 180 bin, 2022 yılı sonuna kadarsa 50 milyon tedavi kürü üretmeyi beklediğini belirtmişti.

Ülkeler, her iki şirketin klinik deneylerinden gelen olumlu verilerden sonra, Pfizer ve Merck’ın ağız yoluyla alınan ilaçlarından satın almak için çaba gösteriyor.

ABD hükümeti şimdiye kadar Merck’ün COVID-19 hapından 3,1 milyon kürü 2,2 milyar dolar karşılığında satın aldı. Anlaşma, hükümete, gelecekte de 2 milyon kür daha alma hakkı tanıyor.