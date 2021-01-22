Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

WASHINGTON (AA) – Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 40 milyon doza yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla COVAX ile ön satış anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği, ihtiyaç sahibi 92 ülkenin aşılara eşit erişimini hedefleyen COVAX'a 40 milyon doza yakın Kovid-19 aşısı tedarik edileceği kaydedildi.

İlk teslimatın bu yılın ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, COVAX'a kar amacı gütmeyen bir fiyata aşı sağlanacağı aktarıldı.