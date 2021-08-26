Pfizer’dan üçüncü doz açıklaması: Antikorları üç kat artırıyor

Pfizer, corona virüsü aşısında takviye dozunun etkisini açıkladı. Şirket, üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3 kat artırdığını duyurarak onay için başvuruda bulundu.

Sozcu.com.tr

ABD’li ilaç devi Pfizer, iki doz COVID-19 aşısının takviye dozunun corona virüsüne karşı antikorlarda üç kattan fazla artış sağladığını açıklayarak, üçüncü doz aşı için ABD düzenleyici kurumundan onay istedi.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, bu haftanın sonuna kadar 16 yaş ve üzeri kişilerde takviye dozların kullanımı için başvuruyu tamamlamayı hedefliyor.

Düzenleyici kurumlar takviye dozların gerekli olduğuna karar verirse, ABD hükümeti, sekiz aydan uzun süre önce Pfizer-BioNTech veya Moderna ile aşılanmış ABD’lilere Eylül ayından itibaren üçüncü doz aşıları yapmaya başlayacak.

6 AYA İNEBİLİR

Ancak Wall Street Journal’da yer alan habere göre, ikinci ve üçüncü doz arasında sekiz aylık sürenin altı aya indirilme ihtimali bulunuyor.

ABD’li düzenleyici kurum danışmanlarından oluşan bir komitenin klinik verileri gözden geçirmek için Pazartesi günü bir araya gelmesi planlanıyor.

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