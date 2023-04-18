Phaselis’te yapılaşmaya tepki: Koruma değil rant planı!

Antalya Kemer’deki Phaselis antik kenti koruma alanında kalan Cennet (Alacasu) ve Bostanlık koylarında günübirlik tesis ve plaj projesine karşı “Phaselis’e Dokunma Hareketi” tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Change.org’da açılan “Phaselis’e dokunma! Alacasu ve Bostanlık koylarında işletme değil koruma istiyoruz” başlıklı kampanya, imzaya açıldı. Antik kentte yapılan inşaat çalışmalarının tarihi eserlere doğal alana zarar vereceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korunan Phaselis antik şehrinin 2 el değmemiş koyunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ihalenin sonuçlanmasını takiben halk plajı ve günübirlik tesislerin inşaatına başlandı ve hızla devam ediyor.

*Kültür Bakanlığı’nın bölgeyi ören yerine çevirme kararı ile geçen Ocak ayında sessizce ihaleye açılan sahillerde yapılacak işin tanımı “halk plajı projesi” olduğu için tüm izinler kolaylıkla alındı.

*İhaleyi alan özel restorasyon şirketi, bugüne kadar kamudan 34 proje ile 242 milyon TL kazandı. Phaselis Projesinin ihale bedeli ise 47 milyon 737 bin 500 TL+KDV. Bakanlığın izinleriyle, iki ayrı koldan uygulamaya başlanan bu proje 85 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

SAHİL, MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE YER ALIYOR



*Bu arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer almakta. ‘Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ projesi adı altında tüm izinleri kolaylıkla almış bu projenin içeriğinde neler var?

*Phaselis antik kentinin batı limanına bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğu kesiminde yer alan Cennet Koyu’nda (Alacasu) toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek.

*Projeyle ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre projenin inşası için 2892 metreküplük derin kazı yapılacak ve belirtilen arazide 1139 metreküp beton kullanılacak. Ayrıca PVC, demir, alüminyum ve yoğun olarak ahşap kullanılacak.

DOĞA VE TARİH KATLİAMI

*Tüm halkın deprem bölgelerine yardım için seferber olduğu bu acı dönemde; Kemer İlçesine bağlı Alacasu/Cennet Koyu ve Bostanlık Koyu’nda 20 Şubat haftası iş makineleri son sürat çalışmaya başladı. Tahribatı gören bölge halkı projeden böylece haberdar oldu. Ateş yakmanın, çadır kurmanın dahi yasak olduğu ormana dozerler girerek büyük tahribat yarattı.

ÜCRETSİZ SAHİLLER TARİHE KARIŞACAK

*İş makineleri, önceden sadece yaya kulanımına açık olan orman yolunu araçların kullanımına açtı. İçinde bir de manastır bulunan Milli Park içindeki sınırları belirleyen tarihi poligon taşları da yerlerinden kaldırıldı.

*İnşaatın şu an yoğun olarak sürdüğü Alacasu-Cennet Koyu’nu takiben Bostanlık Koyu’ndaki uygulamanın da başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Görünen o ki, bu proje ile halkın yürüyerek ulaşabildiği ve özgürce faydalanabildiği ücretsiz sahiller tarihe karışacak.

*Halk Plajı tesislerinin betonlu ya da ayaklar üzerindeki hali doğal dokuya zarar verecektir. 1. derece arkeolojik sit alanındaki bu plajları gerçek anlamda korumak için restoranlar, büfeler inşa edip elektrik, su altyapısına neden ihtiyaç vardır?

*Son kalmış bakir plajlarımıza şezlonglar koyarak bunları kiralamak, nasıl bir koruma stratejisidir? Bir bekçi kulübesi, fonksiyonel bir konteyner WC ve düzenli denetim ile bu plajları, doğaya ve tarihi dokuya zarar vermeden korumak mümkündür.

RANT PLANI

*Bu plajları işletmeye açmak koruma stratejisi değil, bir rant planıdır. Phaselis’te betonlu veya betonsuz ticarethane değil koruma-kullanma dengesi istiyoruz.

*“Doğayı koruma” amaçlı yapıldığı iddia edilen ancak hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceği, uygulamasında birçok usulsüzlüğün mevcut olduğu bu 1. derece sit alanı inşaatına bir an önce son verilip, projenin tamamen durdurulmasını ve ihalenin iptalini talep ediyoruz.