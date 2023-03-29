Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbedmişti! ‘Pes’ dedirten savunma

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık’ta konser veren, rock müzik grubu ‘Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı.

Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık’a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz’ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz’u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz’a karşı eylemleri nedeniyle ‘kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

“KENDİMİ KORUMAK İÇİN YUMRUK ATTIM”

Ankara 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü ilk duruşmasına; tutuklu sanık Korkmaz, mağdurlar Dudarık, Oğuz ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Korkmaz’a söz verdi.

Olay tarihinde sevgilisinin doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla eğlence merkezine gittiklerini belirten Korkmaz, ilerleyen saatlerde hava almak için dışarı çıktığını, yeniden içeri girdiğinde arkadaşları ile müştekilerin tartıştıklarına şahit olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Oğuzhan Oğuz, masamıza gelerek bizi rahatsız etti. Ben de karşı tarafa ‘neden böyle yapıyorsunuz’ diye sorduğumda bana ‘hakaret’ ve ‘küfür’ içeren ifadeler kullandılar. Güvenlik bizi yukarı çıkardı, bu esnada Oğuzhan bana doğru geldi, kendimi korumak için yumruk attım. Dışarı çıktığımızda Mehmet Dudarık’ı gördüm, telefonda biriyle konuşuyordu, bulunduğumuz yeri tarif ediyordu, birilerini çağırdığını düşündüm. Ona da yumrukla vurdum, yere düşerken de birkaç kez daha vurdum.”

Yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu ve bundan dolayı müştekilerden özür dilemek istediğini belirten Korkmaz, tahliyesini talep etti.

“ÖZÜR DİLEDİĞİM HALDE DARBEDİLDİM”

Mehmet Dudarık da ‘Piiz’ müzik grubunun davulcusu olduğunu, konser için Eskişehir’den Ankara’ya geldiklerini, gösterileri bittikten sonra çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile buluşmak için aynı eğlence mekanında kalmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi;

*Oğuzhan ile eğlenceye devam ettiğimiz esnada sanık Bilge Kaan Korkmaz, arkadaşı Erdinç Ö.’nün ayağına bastığım için beni uyardı. Ben de ‘ayağınıza basmadım ama farkında olmadan olduysa özür dilerim’ dedim.

*Bunun üzerine Oğuzhan ile yer değiştirdik, bir süre sonra tatsızlık olmasın diye mekandan ayrılmaya karar verdik. Çantamı almak için üst kata çıktım, sonra dışarıda Oğuzhan’ı beklemeye başladım.

*O gelmeyince telefonla aradım, bu esnada yüzüme darbe geldi, sonrasını hatırlamıyorum. Darbenin etkisiyle 4 gün yoğun bakımda kaldım, tedavim hala devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyim.

Oğuzhan Oğuz da tartışmanın büyümemesi için mekandan ayrılacakları sırada sanık Korkmaz’ın kendisine yumruk attığını, darbenin etkisiyle yüzünde kalıcı izler kaldığını söyledi.

SAVCININ TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara karara yönelik mütalaa sunan savcı, sanık Korkmaz’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme hakimi, tahliye taleplerini reddederek sanık Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca duruşma, 25 Nisan’a ertelendi. (DHA)