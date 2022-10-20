Pilot ile yolcu tartıştı, uçak 3.5 saat geç kalktı

THY’nin İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde pilotun rahatsızlanması üzerine sefere yeni atanan pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşanması rötara neden oldu.

İstanbul Havalimanı’ndan saat 06.00’da TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan THY uçağında rahatsızlanan kaptan pilot ile bir kabin memuru uçuştan alındı.

Uçuş için yeni bir ekibin atanması beklenirken, seferde gecikme meydana geldi. Yeni kaptan ve ekibin gelmesiyle yolcular uçağa alınmaya başlandı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı.

UÇAĞA POLİS ÇAĞRILDI

Pilot, bunun üzerine uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı. Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler, güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı. Saat 06.45’te yapılması planlanan uçuş, 3,5 saatlik gecikmenin ardından 10.15’te yapıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı, ortalık karıştı