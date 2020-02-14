Pınar Altuğ’a sordular: Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?

‘Çocuklar Duymasın’ dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen ‘Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor’ sorusuna kayıtsız kalamadı.

Türkiye Güzeli seçildikten sonra kariyerini oyunculuk üzerine kuran Pınar Altuğ, kariyerinde pek çok projede boy göstermiş olsa da en uzun soluklu işi hiç şüphesiz Çocuklar Duymasın oldu. Burada çizdiği Meltem karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Pınar Altuğ, bu yapım sonrasında farklı bir projede görünmedi ya da tercihini bu yönde kullandı.

“HER TEKLİF KABUL EDİLİR DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

Pınar Altuğ’un dizisi bitmiş olmasına rağmen yeni bir projede neden boy göstermediğini merak eden bir sosyal medya takipçisi oyuncuya; “Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?” şeklinde bir soru yöneltti. Altuğ da bu sorudan rahatsız olmuş olacak ki; “Gelmediğine nasıl bu kadar emin olabildiniz? Gelen her teklif kabul edilir diye bir şey yoktur” şeklinde bir yanıt verdi ve konuyla ilgili tutumunu ortaya koydu.