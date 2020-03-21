Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Pınar Deniz son dönemde adından söz ettiren genç oyunculardan. Vatanım Sensin’de Yıldız rolünü üstlendiği dönemde sık sık gündeme gelen oyuncu aynı zamanda Kardeşim Benim 2 filminde de rol aldı. Genç oyuncu evimize girdi gönüllerimizi kazandı ancak hakkında bilinenler çok sınırlı. Bu nedenle en çok merak edilen sorulara yanıt aradık; Pınar Deniz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Pınar Deniz’in hayatı hakkında merak edilenler…

Pınar Deniz, Vatanım Sensin’in Yıldız’ını canlandırdı ve Kardeşim Benim 2 filminde boy gösterdi. Pınar Deniz güzelliği kadar oyunculuğundan da söz ettiriyor. Pınar Deniz kimdir? Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni kazanmaya devam eden Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşındadır? Pınar Deniz’in öz geçmişi…

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.