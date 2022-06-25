Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Avcı’nın Gültekin’i yakmaya çalışmasının ‘canavarca hisle veya eziyet çektirme’ amacıyla yapılmadığı belirtildi.

Fırat FISTIK

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı kararda Avcı’nın, Gültekin’i yakmaya çalışmasının ‘canavarca hisle veya eziyet çektirme’ amacıyla yapılmadığı belirtildi.

Mahkeme kararında Avcı hakkında ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 23 yıl hapis cezasına indirilmişti.

Gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı:

*Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir.

Kararda ayrıca eziyet çektirme durumunun gerçekleşmesi için eylemin uzun süre devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimini ise “Cemal Metin’in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiği kuşkuya yer verilmeyecek şekilde sabittir” şeklinde açıkladı.

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