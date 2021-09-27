Pınar Gültekin’in katliamında kan donduran rapor: Canlı canlı yakılmış

Muğla’da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın (32) yargılanmasına bugün devam edildi. Pınar’ın katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağının da hakim karşısına çıktığı duruşma 1 Kasım’a erteledi. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin’in ölümünün, henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiğini belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kayboldu. 21 Temmuz 2020’de soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin’in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan mahkemece tutuklandı.

MERTCAN AVCI DA TUTUKLANDI

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyalinden ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da mahkemece tutuklandı. 15 Şubat 2021’deki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Pınar Gültekin’in ailesi, avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı’nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı bozarak 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı ve tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

ÇELİŞKİLİ İFADELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Avukat Epözdemir, Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün’ün 3’üncü duruşmada verdiği çelişkili ifadelerin iddianamede yer aldığını hatırlatarak Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Cemal Metin Avcı, bugün 6’ncı kez hakim karşısına çıktı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde öğleden sonra başlayacak duruşma öncesinde Muğla Adalet Sarayı önünde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten ve babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın sanık olarak savunmaları alındı.

PINAR’IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

Muğla’da, boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in (27) babası Sıddık Gültekin, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gültekin, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağının daha mahkemede sanık olarak yargılanacak olmasını değerlendirdi.

Gültekin, “Sürecin başından beri caninin yalnız olmadığını söylüyorduk. Neticede söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin ve ortağının içtiği sigaranın izmaritleri, Pınar’ın öldürüldüğü varilde bulundu. Biz sadece delil kararttıklarını değil cinayete de iştirak ettiklerini söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Dosyalar bugün birleşecek. 6 mahkemedir boşuna gidip, geliyoruz” dedi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili tutuklu olarak yargılanan Cemal Metin Avcı’nın, ek iddianameyle birlikte dosyaya sanık sıfatıyla müdahil olan annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün duruşmanın yapılacağı Muğla Adliye Sarayı’na geldi. Kimlik tespitinin ardından sanıklar içeriye alındı.

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Muğla’da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın yargılanmasına Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bugünkü 6’ıncı duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ile cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında ek iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma yoklamayla başladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanıklar haklarında hazırlanan iddianamenin Avcı’nın yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar verildi. Böylece dosyada sanık sayısı 6’ya çıkmış oldu. Mahkemeye heyetince, 4 sanığın çapraz sorgu ile savunmalarının alınmasına karar verildi.

“CEMAL ÇOK TEDİRGİNDİ, YEMEK YEMİYORDU, TERLİYORDU”

Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün, suçlamaları reddederek şunları söyledi:

“Cemal’in yaptığı suçla benim hiçbir alakam yok. Aldatılan taraf benim. 4,5 yaşında kız büyütüyorum. Koruma talebinde bulunuyorum. Avukatımdan, Cemal’in rahmetli kızla ilişkisini öğrendim. Olaydan önce ilişkileri olduğunu bilmiyordum. Cemal, son zamanlarda bağ evinde çok zaman geçiriyordu. Bar işletiyorduk. Temizlik yapmaya, içki almaya gittiğini söylüyordu. Cinayet daha ortaya çıkmadan, Cemal çok tedirgindi. Yemek yemiyordu, iştahtan kesildi. Eve geldiği zaman terliyordu. Kafamdaki yapbozları birleştirdim. Bağ evine gittiğimizde temizlik yapıldığını, halıların yerlere serildiğini, kapıların silindiğini fark ettim.”

“KOKOREÇ YAKTIĞINI SÖYLEDİ”

Sanık baba Selim Avcı ise Eda Karagün’ün, bağ evine tek başına gitmek istediğini anlatarak “Onu yalnız bırakmak istemedik. Hep beraber bağ evine gittik. Orada 20 dakika durduk. Eşim ve ortağım sigara içti. Cemal, olay günü beni arayıp kayıp olan kız nedeniyle jandarmanın kendisinin ifadesini alacağını söyledi. Mertcan ile telefonda görüşmemizde, ağabeyinin bağ evinde bozuk kokoreçleri yaktığını söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

CEMAL METİN AVCI’NIN ANNESİ: SAKİNLEŞTİRİCİLERLE AYAKTAYIM

Muğla’da, boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın annesi sanık Ayten Avcı, sakinleştirici ilaçlarla ayakta durduğunu söyledi.

Anne Avcı, “Olayın olduğunu gün mamografi çekimim vardı. Beni hastaneye götürmesi için Cemal’i aradım. Evrak işleri olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Ayın 22’sinde Gökova’daydım ve eşim telefon açıp gelmemi söyledi. Cemal Metin’in kavgaya karıştığını belirterek, mutlaka gelmem gerektiğini belirtti. Dükkana gelince Eda, Cemal Metin’in, Pınar Gültekin ile ilgili olarak sorguya alındığını söyledi. Eda, içinin rahat etmediğini ve bağ evine gitmek istediğini söyleyince beraber gittik. Eda, evde temizlik yapıldığını söyledi. Gökhan ve ben sigara içip, izmaritleri bidona attık. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Çocuğum böyle bir şey yapacak biri değil” dedi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Öte yandan Ayten Avcı’nın konuşması sırasında SEGBİS’teki arıza nedeniyle duruşmaya ara verildi.

SANIK ANNE BAYILDI

SEGBİS’ten kaynaklanan sorunun çözülmesinin ardından duruşma yeniden başladı. Savunma yapan Şükrü Gökhan Orhan, “Olayla hiçbir ilgim yok. Sadece Cemal’in babasıyla iş ortaklığımız var” dedi.

Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’in, “Bunlar ailece katil, Allah belanızı versin” sözleri üzerine anne Ayten Avcı baygınlık geçirdi. Ayten Avcı’ya ilk önce salondaki görevliler, sonra da adliyeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Avcı’nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Şefika Gültekin ise salonu terk etti.

“YEDİ SÜLALEM DURUŞMAYA DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Duruşmada söz verilen Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı savunmasında, “Yedi sülaleme kadar herkes davaya dahil edilmeye çalışılıyor. Aileme karşı bu ithamı kabul etmiyorum. Çöp varilindeki sigara izmaritiyle, diğer varille bu olayın ne ilgisi var” dedi.

DURUŞMA 1 KASIM’A ERTELENDİ

Avcı’nın bu talebinin ardından mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, dört sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti corona virüsü olduğu için getirilmeyen tutuksuz sanık Mertcan Avcı’nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve ABD’den istenen telefon dökümüne ilişkin müzekereye gelen cevabın incelenmesine de karar verip, duruşmayı 1 Kasım’a erteledi.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE PINAR’IN HAYATTAYKEN YAKILDIĞI BELİRLENDİ

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin’in ölümünün, henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiğini belirtti. Dava süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Koçoğlu, şunları söyledi:

*Bu celseye kadar 2 sanık yargılanırken, soruşturma aşamasında savcılık makamı, 4 kişi için takipsizlik kararı vermişti. Sulh Ceza Hakimliği de itirazlarımızı reddetti.

*Biz suçların gizlendiğinin farkındaydık ve kanun yararına bozma kapsamında öncelikle Adalet Bakanlığı bizi haklı görüp dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay da çelişkileri görüp, bu kişilerin yargılanmasına hükmetti.

*Sürekli olarak çelişkili açıklamaları devam ediyor. Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı’ya ilk yardım eden Mertcan Avcı’dır. Sonraki süreçte suç delillerini gizleyenler ise bugün yargılananlardır.

*Cemal Metin Avcı 20 Temmuz’daki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği gibi bağ evinden de söz etmiyor. Eda Avcı (Karagün) ve diğerleri bağ evine gidiyor. Orada bir süre geçirip, terk ediyorlar.

*Ertesi gün zanlı cinayeti kabul edip bağ evinden bahsediyor. Bugün sanıkların tutuklanmasını istesek de kabul görmedi. Ancak duruşmaya gelmeye devam edecekler. Önümüzdeki celse bir avukat meslektaşımız tanık olarak dinlenecek.

*Çünkü Selim Avcı ve Eda Avcı (Karagün), bağ evine gittiklerinde 5-6 dakika avukatla görüşmüşler. Önce avukatın ofisinde toplanıp sonra bağ evine gidiyorlar. Ardından bağ evinde avukatla telefonla görüşüp ayrılıyorlar.

*ABD’den istenen müzekkere cevabının geldiği söylendi. Amerika’dan birtakım evraklar gönderilmiş ama ne geldiğini mahkeme dahil kimse bilmiyor. DHA

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